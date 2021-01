Due squadre dall’umore, e dalla forma, agli antipodi si sfidano domani sera nel recupero della decima di Serie A. I padroni di casa dell’Udinese non vincono in campionato dal 12 dicembre e hanno totalizzato solo 3 punti negli ultimi sette turni mentre l’Atalanta, nello stesso arco temporale, ha ricominciato a volare risalendo fino sesto posto. Inoltre i bergamaschi hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive con i friulani. Numeri che rendono Ilicic e compagni favoritissimi, secondo i quotisti, domani sera alla Dacia Arena: il successo nerazzurro, riporta agipronews, si gioca a 1,78 quello friulano a 4,57 mentre il pareggio è in quota a 3,96. Nelle ultime cinque giornate di campionato entrambe hanno centrato quattro Over: ecco perché un’altra partita con tre o più reti, data a 1,70, appare più probabile di una con meno segnature, a 2,10. Due i risultati esatti da tenere in considerazione: il 2-1 per l’Udinese, uscito già in sei occasioni in Friuli e ultima vittoria bianconera, si gioca a 14,75 mentre l’1-3 per la squadra di Gasperini, già realizzato in tre precedenti, è in quota a 13,25. Luis Muriel e Duvan Zapata, entrambi ex, hanno un conto aperto con l’Udinese essendo i migliori bomber della sfida con sei reti ciascuno. Entrambi hanno anche realizzato una tripletta in casa bianconera: un’altra impresa del genere, domani sera, di uno dei due pagherebbe 33 volte la posta.