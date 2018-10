Pieno di fiducia per Carlo Ancelotti in vista della trasferta del Napoli alla Dacia Arena, in programma domani sera. Contro l’Udinese, che arriva da tre sconfitte consecutive, gli azzurri volano nelle valutazioni dei traders, ma soprattutto nelle preferenze degli scommettitori. La terza vittoria consecutiva in casa dei bianconeri vale 1,57 sul tabellone Microgame ed è stata scelta nell’84% di giocate effettuate. Bassissima, invece, la percentuale conquistata da Velazquez e i suoi, che finora hanno vinto solo una delle quattro partite disputate davanti al loro pubblico. Il segno «1», riferisce Agipronews, si è fermato al 3% delle scommesse ed è offerto a 6,30, mentre per il pareggio la quota scende a 3,85 (con il 13% delle scelte). Nelle scommesse sui marcatori in primo piano c’è ancora una volta Lorenzo Insigne, al momento secondo nella classifica marcatori con 6 gol realizzati. Un’altra rete dell’attaccante partenopeo si gioca a 2,10, e alla stessa quota c’è anche Dries Mertens. Per l’Udinese, invece, spicca Kevin Lasagna, fresco del debutto in nazionale con l’assist vincente per Biraghi, contro la Polonia: la sua firma sul match è data a 3,25.