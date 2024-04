Doppia rincorsa. Salvezza per l'Champions per una Roma reduce da due derby vinti: quello in campionato con la Lazio e quelloI giallorossi, anche in vista del ritorno dei quarti contro i rossoneri, sono orientati verso un abbondante turn over contro una Udinese che nell'ultimo turno ha messo paura all'Inter e ha voglia di togliersi il prima possibile dalla lotta per non retrocedere.Partita: Udinese-RomaData: domenica 16 aprile 2024Orario: 18Canale TV: DaznStreaming: DaznDove vederla: Udinese-Roma può essere vista in streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn o sul canale 214 di Sky.

Mister Cioffi ritrova Lucca ma perde siaDue assenze importante per l'Udinese che si affiderà all'esperienza di Pereyra. In mezzo al campo, al fianco di Wallace, il favorito per una maglia da titolare sembra Samardzic. Meno problemi per De Rossi orientato però a far riposare diversi titolari. I più papabili sono Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy. Tornerà dalla squalificamentre Abraham potrebbe trovare maggiore spazio a gara in corso.UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Pereyra, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Success, Lucca. All. Cioffi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Ndicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.