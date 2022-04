Udinese-Salernitana (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn) è un recupero della 19esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Senza l'infortunato Beto e lo squalificato Molina, Cioffi rilancia Soppy sulla fascia destra e in mezzo al campo Samardzic al posto dell'affaticato Pereyra.

Dall'altra parte Nicola deve fare a meno degli squalificati Mazzocchi e Djuric, sostituito da Ribery.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nehuen Perez; Soppy, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All. Cioffi.



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola.



Arbitro: Sozza, assistenti Galeotto e Vono, Minelli quarto uomo, Di Paolo e Paganessi al Var.