Corsa Champions/Europa League e lotta salvezza, garantita la contemporaneità all'ultima giornata. La Lega Serie A rende noti gli orari del 38esimo e ultimo turno del campionato, che si distribuirà tra ​sabato 25 maggio e domenica 26, quando andranno in scena gli scontri caldi del weekend: Atalanta-Sassuolo, Spal-Milan, Roma-Parma e Fiorentina-Genoa si giocheranno tutte domenica alle 20.30, così da garantire la contemporaneità si entrambe le lotte.



Il turno sarà aperto sabato dalla sfida tra le già retrocesse Frosinone e Chievo (18), dubbio ancora per quanto riguarda Bologna-Napoli: prevista per domenica alle 20.30, qualora i rossoblù blindassero questa sera la salvezza contro la Lazio allora la gara sarebbe anticipata a sabato 25 maggio ore 20.30.





SABATO 25/5



h. 18.00 Frosinone-Chievo (Dazn)



DOMENICA 26/5



h. 15.00 Torino-Lazio (Sky)





h. 18.00 Sampdoria-Juventus (Dazn)





h. 20.30



Atalanta-Sassuolo (Sky)



Bologna-Napoli* (se Bologna già salvo dopo sfida con la Lazio, il match si disputerà sabato 25 maggio alle 20.30).



Cagliari-Udinese (Sky)



Fiorentina-Genoa (Sky)



Inter-Empoli (Sky)



Roma-Parma (Sky)



Spal-Milan (Dazn)