Lo spostamento era atteso, ora è anche ufficiale: Juventus-Atalanta, gara valida per la 37esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 19 maggio alle 20.30 e non alle 15. La società bianconera aveva chiesto alla Lega di giocare in serata per i festeggiamenti dell scudetto che avranno luogo dopo la partita, l'ultima giocata dai bianconeri all'Allianz Stadium in stagione.



PROTESTE ROSSONERE - Una decisione, quella della Lega Serie A, che ha fatto partire la protesta social di tanti tifosi del Milan. La squadra di Gattuso, diretta rivale dell'Atalanta per la qualificazione alla prossima Champions League, sarà infatti impegnata alle 18 contro il Frosinone e avrebbe avuto la possibilità di scendere in campo conoscendo già il risultato della sfida dei nerazzurri.