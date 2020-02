Era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità nero su bianco: Juventus-Inter e Milan-Genoa del prossimo turno di Serie A (7ª giornata di ritorno) si giocheranno a porte chiuse per l'allerta Coronavirus. Lo comunica la Lega di A con una nota, nella quale viene reso noto che anche Udinese-Fiorentina, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia saranno giocate senza pubblico.



Il comunicato:



SERIE A TIM – GARE A PORTE CHIUSE



Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:



UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER