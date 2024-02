Serie A, UFFICIALE: 'Ribadita contrarietà alla Superlega' durante l'incontro con Reichart di A22

La notizia di un incontro in lega calcio fra l'ad della Serie A Luigi De Siervo e Bernd Reichart il ceo di A22, la società che cura il progetto Superlega, aveva destato grande scalpore. L'incontro era di tipo conoscitivo, finalizzato a spiegare come la nuova Superlega impatterebbe sui campionati nazionali e, in particolare sul nostro massimo campionato italiano, ma l'incontro non ha ottenuto per A22 i risultati sperati. La Serie A, infatti, si è detta nuovamente contraria anche a questa nuova formula così come accaduto nel 2021.



IL COMUNICATO - Come anticipato a tutti i club di Serie A durante l’Assemblea dello scorso venerdì 16 febbraio, nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo e Bernd Reichart, CEO della Società A22. L'appuntamento, organizzato su richiesta di A22, ha rappresentato un momento per illustrare le rispettive posizioni riguardo il futuro delle competizioni europee.



DE SIERVO - L'ad De Siervo ha confermato la contrarietà al progetto Superlega: "Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee, ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto “Superlega”, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023".