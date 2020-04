La Serie A corre contro il tempo, vogliosa di riprendere a giocare a calcio. Scoprendosi unita in un fronte: quello contro le televisioni. Quei 156 milioni di euro, che rappresentano i soldi dell’ultima rata della stagione che Sky non ha ancora pagato, sono al centro della diatriba tra i club e, appunto, l’emittente satellitare.



CONTINUARE - La A vuole giocare e ha passato la palla al Governo per un motivo: se fossero gli stessi vertici del calcio italiano a staccare la spina alla Serie A, ci sarebbe un’inadempienza contrattuale che permetterebbe alle tv di non versare quei 156 milioni di euro. Al contrario, invece, il contratto stipulato dalle parti prevede il pagamento delle tv se il campionato dovesse fermarsi per cause di forza maggiore. E quindi, che si fa?



MURO CONTRO MURO - Sky ha inviato una lettera, nella quale riporta i danni quantificati e pronta a imbastire una trattativa che riguarda la prossima stagione. In caso di ripresa del campionato, verranno versati i 156 milioni, ma si chiederà uno sconto del 15% sulla prossima stagione (circa 140 milioni), visto che ci sarà un calendario compresso e poco attraente in termini di pubblicità. Nella lettera, però, è specificato che se non si dovesse ripartire, Sky, come Dazn, viste le perdite, non riuscirebbe a pagare la tranche restate. In Europa i club stanno cercando dialogo, come in Bundes e in Premier, in Italia invece si va al muro contro muro. O si paga o pure si andrà per vie legali.