Manca sempre meno al traguardo.Già questa domenica potrebbe, infatti, sancire con un turno d’anticipo i piazzamenti riguardanti sia la zona europea, tra Europa League e Conference League, che la situazione in chiave. Nella giornata di ieri, l’Atalanta ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League grazie al successo sul campo del Lecce, aggiungendosi alla lista composta da Inter, Milan, Juventus e Bologna.Per quanto riguarda il discorso salvezza, oggi potrebbe arrivare già un nuovo verdetto, ovvero la. In caso di sconfitta dei neroverdi contro ilnel ‘lunch match’ e di risultato positivo, la formazione di Ballardini sarebbe aritmeticamente retrocessa. I neroverdi sono in vantaggio negli scontri diretti con il toscani e in svantaggio sul Frosinone. In caso di parità tra Sassuolo e Cagliari, sarebbe necessario un pari della squadra di Di Francesco e la vittoria di quella di Nicola per decretare la Serie B del Sassuolo.