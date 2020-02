Dall’inferno al paradiso. Il Verona di Juric è la grande sorpresa, finora, della Serie A 2019-2020 e ha tutta l’intenzione di non volersi fermare. I glialloblù, in soli tre giorni, hanno prima bloccato la Lazio, all’Olimpico, e poi battuto la Juventus di Cristiano Ronaldo. Un doppio colpo che ha lanciato i veronesi nelle parti alte della classifica. Sebbene Pazzini e compagni continuino a volare bassi, l’exploit non è passato inosservato ai betting analyst: basti pensare a come è cambiata la quota retrocessione per il Verona da inizio anno ad oggi. Ad agosto il ritorno in categoria dei veronesi era dato a 1,35 mentre oggi addirittura a 150 a dimostrazione della grande scalata dei ragazzi del presidente Setti. L’attuale sesto posto in classifica, però, apre a orizzonti finora inesplorati: la qualificazione all’Europa League, non quotata a inizio stagione, pagherebbe oggi quattro volte la posta. Ma i quotisti dvanno oltre e un posto in Champions per il Verona viene dato a 75,00, secondo Agipronews.