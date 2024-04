9' Bonazzoli: Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin. All. Baroni.: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino.La 31esima giornata di Serie A volge al termine: prima dei posticipi della domenica e del lunedì, tocca aaffrontarsi, in contemporanea con Cagliari-Atalanta. Per quel che riguarda la partita del Bentegodi, ci sono assenze importanti da segnalare. Fra i gialloblù out Magnani per squalifica, il Grifone ha perso Malinovskyi e Vitinha per infortunio e Retegui per squalifica. E' una gara che può dare punti pesanti al Verona, che al momento ne ha solo uno sul Frosinone terzultimo. Genoa invece sereno a nove punti dalla linea rossa, ma voglioso di chiudere in bellezza una stagione senza scossoni.

Ce la fannnonel Genoa, va in panchina Ankeye. Giocaa centrocampo e torna Haps sulla fascia. Il Verona confermain avanti, non gioca Folorunsho. Centonze sulla destra della difesa.