Sampdoria e Genoa, torri di vetro e scale in facciata: ecco tutte le modifiche del Ferraris

Un'altra settimana di tempo: questa è la richiesta mossa dallae dalcon il Comune di Genova per il nuovo progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris. Il motivo è di carattere tecnico: alle due società genovesi questa proroga servirà per formare lache prenderà in gestione la vicenda. Si tratterà di una società compartecipata dai due club, che nascerà per la ristrutturazione e la gestione dell’impianto.Nel frattempo, Il Secolo XIX racconta alcuni dei dettagli presenti nel progetto dell’architetto Herbert Penaranda, con le relative modifiche alla struttura per portare la capienza a. Innovazioni importanti sono previste anche a livello di forma: i quattro angoli della struttura saranno ine potranno essere sfruttati per ospitare esercizi commerciali di vario tipo. Verranno spostate anche le scalinate della Tribuna, che passeranno in facciata per aumentare lo spazio a disposizione. Verranno installati anche pannelli fotovoltaici, e tutte le tecnologie richieste dalla categoria Uefa 4, che rendono lo stadio a norma anche per eventuali finali di Europa e Champions League.

Le tempistiche vengono stimate in circaanni, anche se le due squadre continueranno a giocare a Marassi nle frattempo. La partenza dei lavori è prevista per il prossimo autunno, al massimo nell'inverno, e sono stati fissati due step per il completamento del restyling. La prima tranche di lavori si concluderà fino al 2026, la seconda invece andrebbe terminata entro i tre anni successivi.