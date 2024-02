Verona-Juventus, la MOVIOLA LIVE: fallo di mano di Tchatchoua e rigore, il VAR non interviene

Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Verona-Juventus.



Hellas Verona–Juventus ore.18.00



Di Bello

Lo Cicero – Moro

IV: Mangan

VAR: Guida

AVAR: Doveri



26 '- La Juventus chiede e ottiene un calcio di rigore a causa di un fallo di mano in area di Tchatchoua sulla conclusione di Kostic. Di Bello non ha dubbi e assegna il penalty, il VAR non interviene, senza ammonire il giocatore scaligero come da regolamento di quest'anno