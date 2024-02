Verona-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Guarda Verona-Juventus su DAZN

GUARDA SU DAZN

Allo Stadio Bentegodi, gli scaligeri cercano punti importanti per la salvezza, mentre i bianconeri vogliono tornare a macinare risultati dopo il solo punto conquistato nelle ultime 3 sfide.Negli scaligeri riecco Suslov nell'11 titolare e lo slovacco sarà il trequartista alle spalle della punta Swiderski che ha recuperato dalla contusione alla caviglia rimediata domenica scorsa a Monza. Ali offensive saranno Noslin e Lazovic, mentre in mezzo al campo si abbasserà Folorunsho al fianco di Duda. In difesa cercano conferma Magnani al centro e Cabal sulla sinistra. Tra i pali Montipò.Nei bianconeri apparso pienamente recuperato Vlahovic, può tornare a essere schierato titolare in attacco in coppia con Yildiz (sorpasso su Chiesa). Metronomo di centrocampo sarà Locatelli con ai suoi lati McKennie e Rabiot. Sulla fascia fiducia a Cambiaso, dal lato opposto duello Kostic-Weah per una maglia. Squalificato Bremer, al centro della difesa si candida Rugani per completare il reparto con Gatti e Danilo. In porta Szczesny.Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.Juventus-Verona si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle 18. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.