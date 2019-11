Tre vittorie nelle ultime quattro partite e una classifica sorprendente: il Verona di Juric viaggia a gonfie vele, al di là di ogni rosea aspettativa. Gli analisti, però, si dimostrano ancora prudenti, se non scettici, sulle prospettive gialloblù, tanto è vero che per l'incontro casalingo di domenica contro la Roma hanno confezionato quote nettamente sbilanciate sul «2» giallorosso, dato a 1,90. La squadra di Fonseca, del resto, è uscita ritemprata dalla sosta del campionato e in quattro giorni ha battuto Brescia e Basaksehir con identico risultato: 3-0. Anche l'elenco dei precedenti al Bentegodi indica una netta predominanza giallorossa: l'ultimo successo del Verona (2-1) è datato 20 ottobre 1996, dopo di che si sono susseguiti tre pareggi e quattro vittorie della Roma, l'ultima delle quali è lo 0-1 firmato da Ünder due stagioni fa. Il Verona ha vinto le ultime due partite giocate in casa, contro Brescia e Fiorentina: allungare la serie è un'ipotesi da 4,30, mentre il pareggio si gioca a 3,55. I veneti segnano pochi gol, solo 11 reti su 13 partite, ma li sanno difendere egregiamente. La Roma però ha dimostrato una potenza di fuoco ragguardevole. Stimoli contrapposti che generano una perfetta parità fra le quote Under e Over, entrambe a 1,90, come riporta Agipronews.