Udinese-Verona è il primo anticipo della quinta giornata di Serie A il primo del martedì in questo primo turno infrasettimanale stagionale. Due squadre che stanno vivendo un momento di forma opposto, ma che stanno ottenendo gli stessi risultati. Da un lato i padroni di casa di Tudor che senza lo squalificato Rodrigo De Paul sono apparsi in grande difficoltà nel creare gioco e dell'altro gli ospiti di Ivan Juric usciti sconfitti ma avendo messo in forte difficoltà sia la Juventus che il Milan. Risultato? 3 punti a 4 e una gara che sarà già importante nella lotta per non retrocedere.