Vita durissima per le neopromosse. Il salto dalla Serie B alla A è spesso insostenibile, tanto che buona parte delle nuove arrivate torna indietro dopo una sola stagione, come capitato l’anno scorso a Empoli e Frosinone. L’andazzo sarà lo stesso anche nel prossimo campionato, a giudicare dalle valutazioni dei trader di Stanleybet, che hanno lanciato la scommessa sull’ultimo posto. Candidato numero uno è il Verona, a quota piuttosto bassa, 2,00. A ridosso il Lecce, a 2,50. Un po’ meglio sta la terza neopromossa, il Brescia, a 5,50. Le reduci dalla A dello scorso anno, riferisce Agipronews, sembrano attrezzate per sfuggire l’onta dell’ultimo posto: il Parma è a 12, il Cagliari a 15, l’Udinese a 20 e il Genoa a 25. Ultime due “possibili”, Sassuolo e Bologna a 34, per le altre si va in tripla cifra.