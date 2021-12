Continua l’incredibile stagione di Dusan Vlahovic che grazie ai due gol segnati contro la Salernitana arriva a quota 15 reti in campionato. La doppietta contro i campani permette al centravanti serbo di staccare Ciro Immobile, a secco nella sconfitta laziale a Sassuolo, in vetta alla classifica capocannonieri, diventando per gli esperti il favorito numero uno per salire a fine anno sul trono dei bomber. La vittoria finale dell’attaccante viola si gioca a 2,25 contro il 3 del capitano biancoceleste. Più indietro, secondo i bookie, Giovanni Simeone, proposto a 7,50, arrivato a 12 gol dopo il timbro nel match dell’Atalanta, stessa quota di Duvan Zapata, a secco nel match contro la squadra di Tudor e Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella netta vittoria interista contro il Cagliari.