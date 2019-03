Ha tre punti di svantaggio, ma anche una partita da recuperare. Dopo il successo nel derby la Lazio vede da più vicino l'aggancio in classifica alla Roma, anche nelle valutazioni dei bookmaker. Ad esempio, sul tabellone Snai, la quota sulla Lazio davanti ai giallorossi a fine stagione è stata tagliata da 3,20 a 2,30 dopo il trionfo nella stracittadina. La Roma resta favorita, ma con meno margine, data a 1,55. Distanza ridotta anche nelle quote sulla qualificazione alla prossima Champions League dove la Lazio è a 3,50 e la Roma a 2,75. In questo caso, però, a condurre i giochi sono Milan e Inter, entrambe a 1,45 per l'arrivo entro le prime quattro.