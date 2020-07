Dopo la promozione centrata con grande anticipo dal Benevento, la Serie B riparte domani sulla lavagna scommesse con una serie di match molto importanti per la classifica. Se Pippo Inzaghi ha già centrato il suo obiettivo, l'ex compagno di squadra Nesta deve far fronte alla crisi del suo Frosinone. Come si legge in una nota, l'ex difensore ha bisogno dei tre punti contro lo Spezia, ma il segno «1» è ad alta quota visto che è bancato a 2,55. Il pareggio e il successo dei liguri sono comunque a 2,75 e 3,40. Restando in zona promozione il Crotone, secondo in classifica, sfida il Benevento. Pesano molto le motivazioni e i calabresi sono favoriti a quota 1,75, mentre dopo la festa i campani potrebbero pagare visto che il «2» è altissimo a 4,90. Match più complicato per il Cittadella in casa del Pisa. I granata di Venturato vengono da tre vittorie consecutive, i toscani hanno centrato sei punti contro Spezia e Pescara: situazione di equilibrio visto che il «2» vale 2,43. Con motivazioni molto diverse Salernitana e Juve Stabia si sfidano in un derby che potrebbe lanciare i primi, a caccia di punti per consolidarsi in zona playoff, mentre i gialloblù dopo tre ko di fila si sono avvicinati troppo ai playout. Ben otto punti di differenza tra le due squadre, ma il segno «1» è comunque proposto a 2,09. Punti pesanti in palio anche nel confronto tra Cosenza e Ascoli, nel limbo tra zona retrocessione e zona playout. I calabresi hanno ottenuto sette punti nelle ultime tre di campionato e potrebbero centrare un clamoroso sorpasso ai danni dei marchigiani: in questo caso il segno «1» vale 2,09.