Serie B, 35ª giornata: partite, date, orari e calendario

Campionato digiunto alle sue battute cruciali e conclusive, con lapronta a fornire ulteriori elementi utili a capire chi potrà avvicinare i rispettivi obiettivi e chi invece dovrà rimboccarsi le maniche per evitare spiacevoli sorprese.Dal Parma ad un passo dalla promozione diretta al Como in pole per conquistare il secondo posto nel duello col Venezia, passando per le ambizioni Playoff della Sampdoria e per lo spettro retrocessione che sta avvolgendo un Bari in crisi: ecco cosa offre il menù del weekend.La 35ª giornata di Serie B viene aperta dal doppio anticipo del venerdì: ilcerca punti aper blindare un piazzamento Playoff, dove come i ragazzi di Aquilani sperano di rientrare in extremis; la, invece, si reca anel tentativo di ridurre il gap dai lagunari e - sperando in un passo falso del Como a Marassi - tornare in corsa per la seconda piazza.

Sabato 4 partite in programma alle ore 14:i. Rondinelle e Aquilotti divisi da traguardi opposti (poule promozione e salvezza), Bisoli affronta per la prima volta la squadra che lo ha esonerato a dicembre, i ducali possono ipotecare l'approdo in A contro l'ultima della classe, mentre al 'Liberati' va in scena un incrocio pericolosissimo in chiave Playout/retrocessione.Il quadro del 35° turno viene chiuso dai restanti 4 match delle 16:15: lo scontro diretto per la salvezza(entrambe obbligate a vincere per uscire dal momento difficile) e dall'altra supersfida di giornata (insieme a Venezia-Cremonese) tra

SERIE B, 35ª GIORNATA: CALENDARIO, DATE E ORARI