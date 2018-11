Dopo il ko del Crotone in casa del Perugia, il secondo nelle ultime 3 partite, prosegue la dodicesima giornata di Serie B. Si parte alle 15 con Ascoli-Padova: i marchigiani sono in striscia positiva, reduce da 2 vittorie nelle ultime 3, 3 nelle ultime 4, mentre il Padova arriva dall’esonero di Bisoli, da 3 ko nelle ultime 5, con i 3 punti che mancano dal primo settembre. Oggi, inoltre, è una giornata speciale per l’Ascoli, che compie 120 anni e gioca davanti a grandi ex come Mazzone, Giordano e Lovrieri.





Sempre alle 15, altre tre partite: Carpi-Benevento, Salernitana-Spezia e Cremonese-Livorno. Quest’ultima vede la sfida tra due allenatori arrivati in settimana: da una parte Massimo Rastelli, che ha preso il posto di Mandorlini, dall’altra Roberto Breda, erede di Lucarelli. Chi svolterà prima?





Alle 18 chiude il programma di giornata Cosenza-Lecce: i calabresi sono in difficoltà, non stanno passando un momento brillante e sono a meno 4 dalla zona salvezza; i pugliesi, invece, arrivano sì dal ko col Pescara, ma stanno mostrando comunque solidità e idee ben chiare. E in caso di vittoria, la squadra di Liverani rilancerebbe le proprie ambizioni playoff.