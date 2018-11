Oreste Vigorito, patron del Benevento, parla del futuro di Cristian Bucchi a Ottochannel: “Bucchi? Due anni fa nei play off ha dato una lezione di calcio al Benevento di Baroni. Prima di prenderlo abbiamo parlato con sei allenatori. Onestamente cambiare le carte in tavola significa non fare un progetto. Ho sempre detto che avrei messo in piedi una squadra con un programma triennale, in modo da andare in serie A per non tornare nuovamente indietro. Se vengo promosso voglio fare l'Europa League e non prendere mazzate perché ne provo vergogna..”.