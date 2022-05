Un finale di stagione negativo, fatto di tre sconfitte consecutive, ha infranto i sogni di promozione diretta del Benevento, relegando i giallorossi addirittura al settimo posto finale. Un piazzamento che costringe i giallorossi a un turno aggiuntivo nei playoff verso la Serie A e soprattutto allo svantaggio del fattore campo nella sfida secca contro l’Ascoli. Venerdì sera al “Del Duca”, secondo i betting analyst, sarà l’equilibrio a regnare, con il colpo esterno dei campani offerto a 2,60, stessa quota riservata a un successo dei bianconeri, mentre sale a 3,25 l’ipotesi pareggio al 90’ che porterebbe le due squadre a disputare i tempi supplementari.Mister Caserta punterà sulla forza del proprio reparto avanzato, il migliore della categoria, contro un avversario capace però di segnarne quattro nell’ultima in casa contro la Ternana: per questi motivi a prevalere saranno gli attacchi con il Goal a 1,68 favorito sul No Goal offerto a 2,02. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 5,80, seguito dallo 0-1 a 8,80 mentre vale 13 volte la posta uno 0-2 per il Benevento come in occasione della gara di campionato giocata nelle Marche lo scorso settembre.