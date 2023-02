Serie B:



Ascoli-Perugia 1-0



ASCOLI (4-3-1–2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco (35’ st Giordano); Collocolo, Buchel (27’ st Eramo), Caligara (27’ st Giovane); Falzerano (14’ st Marsura); Forte, Gondo (27’ st Mendes). A disp.: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Donati, Proia, Tavcar. All.: Breda



PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Iannoni (25’ st Capezzi), Bartolomei, Lisi (39’ st Cancellieri); Kouan (16’ st Luperini); Matos (1’ st Olivieri), Di Carmine (25’ st Ekong). A disp.: Furlan, Abibi, Rosi, Vulikic, Vulic, Paz, Di Serio. All.: Castori



ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido



RETI: 15’ st Collocolo (A)



NOTE: ammoniti Bellusci (A), Caligara (A), Collocolo (A), Buchel (A), Angella (P). Spettatori 6.814 (3.970 abbonati) per un incasso di 61.785,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.