Al via la 41esima giornata di Serie B, penultimo turno della stagione, e allo Stadio Partenio va in scena un match chiave per la corsa playout: l'Avellino trova tre punti preziosi contro lo Spezia, la rete di Castaldo (che fa 60 centri in B) interrompe il digiuno dei Lupi e li trascina a 45 punti, allontanandoli momentaneamente dal 18esimo posto.