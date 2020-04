Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, è intervenuto a radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione legata all’emergenza coronavirus: “Le difficoltà della B? Abbiamo bisogno di aiuti anche di natura economica, affinché le nostre società possano mettere in atto i protocolli. Due promozioni tra A e B sono una proposta accettabile? Rispondo più da giurista che da presidente di Lega, dicendo che ci sono delle regole che non possono essere cambiate in corsa".



Balata prosegue: “Terminare il campionato sul campo e fughe da parte di chi vuole essere promosso o non retrocesso? C’è una regola fondamentale, nel calcio si vince e si perde sul campo, guai ad abbandonare il merito sportivo. Finché ci sarà la possibilità di portare a termine il campionato, bisognerà provarci: eviteremo contenziosi schizofrenici. La nostra direzione è cercare ogni tipo di soluzione per garantire la regolarità dei campionati e il merito sportivo, nella massima sicurezza possibile dato che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria devastante".