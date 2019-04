Al termine del Consiglio Federale di Roma, il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata ha introdotto l'avvento del Var nel finale di questa stagione: "Avremo la VAR per tutti i playoff e per il playout di Serie B. C'è grande soddisfazione, ma dobbiamo aspettare ancora l'autorizzazione del protocollo IFAB. Per me è un motivo d'orgoglio, credo che siamo il primo campionato di seconda divisione al mondo ad avere la tecnologia in campo. E dalla prossima stagione partirà un periodo di sperimentazione in campionato".