Bari e Benevento si sfidano nella 31esima giornata di Serie B. Due squadre con situazioni di classifica completamente opposte: i pugliesi sono infatti in piena zona playoff mentre i campani sono terzultimi, e con sei punti nelle ultime sei gare faticano a risalire. Per questo, il Bari è favorito per la vittoria, con il successo dei padroni di casa tra 1,90 e 1,98 mentre il segno «2», invece, paga rispettivamente 4 e 4,20 volte la posta mentre il pareggio si gioca tra 3,25 e 3,40. I bookmaker, poi, non si attendono un match spettacolare con l’Under offerto a 1,54 contro il 2,40 dell’Over così come sembra più probabile il No Gol rispetto al Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,16. Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-0 paga 5,80 volte la posta, seguito a ruota dall’1-1 a 6,50.