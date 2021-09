Dopo il successo contro l’Ascoli, il Benevento punta al bis cercando la seconda vittoria consecutiva davanti al Cittadella. Un match, quello che affronteranno i campani, che li vede favoriti: i betting analyst, infatti, puntano sulla vittoria dei padroni di casa, in quota 2,17 contro il successo esterno a 3,65 mentre il primo pari nella storia dei confronti tra le due vale 3,05 volte la posta. Una partita importante per entrambe e che, proprio per questo motivo, si aspetta bloccata con l’Under 2.5, a quota 1,72, a prevalere sull’Over 2.5, che vale 2,06 volte la posta. Lecito, quindi, immaginare una partita non all’insegna dello spettacolo e con pochi gol: il risultato più probabile è l’1-0 per il Benevento, in quota 7,50 mentre il 2-1, sempre per i giallorossi, vale 8,50 volte la posta. La vittoria esterna per 0-1, invece, si trova a 10 con lo 0-2 che vale addirittura 18 volte la posta.