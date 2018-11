Il Benevento cavalca il buon periodo di forma e gioca da favorito nel match di domani pomeriggio contro l'Ascoli. A spingere gli uomini di Bucchi nell'analisi delle quote Microgame sono i due successi di fila centrati dai giallorossi. Il tris si chiude a 1,60 sul tabellone scommesse, i marchigiani, invece, sono penalizzati da un trend esterno assolutamente negativo: in 4 gare fuori casa hanno ottenuto solo un punto, la prima vittoria è data a 6,25. Per chi segue le statistiche, invece, il pareggio è il risultato da segnare: in 5 incontri al Vigorito è arrivato 4 volte. Un'altra «X» si gioca a 3,55. Equilibratissima la forbice tra l'Under (massimo due gol complessivi) e l'Over (finale con almeno tre reti totali), dati a 1,80 e 1,85. A lasciare in bilico il pronostico sono le medie contrapposte delle due formazioni: il Benevento, con 16 reti segnate, è tra i migliori attacchi della Serie B, l'Ascoli invece è tra le migliori difese, con solo otto gol incassati.