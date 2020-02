Si prospetta un sabato intenso per il Benevento che, al Ciro Vigorito, riceve la visita del Pordenone. Un match attesissimo tra la dominatrice della Serie B, la formazione di Pippo Inzaghi ha ben 17 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, e quella di Tesser fino a poche settimane fa vera rivelazione del torneo. I neroverdi, dopo aver provato a tenere il passo dei giallorossi sanniti, stanno accusando un periodo di flessione come dimostrano i soli due punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Proprio in virtù di questi numeri, i betting analyst vedono nettamente favoriti Maggio e compagni la cui vittoria è data a 1,55 rispetto al 6,20 con il quale sono accreditati gli ospiti. Molto equilibrate, come riporta Agipronews, le quote, invece, per Under, dato a 1,83, e Over, quotato a 1,87. La partita però potrebbe essere più combattuta del previsto e un risultato di 2-1 a favore del Benevento pagherebbe otto volte e mezza la posta. Marco Sau, già sei gol e quattro assist in campionato, si candida come uno dei protagonisti del match: la rete del numero 25 del Benevento, secondo i quotisti, è dato a 2,75 mentre l’ottava rete in campionato di Strizzolo, bomber neroverde, pagherebbe ter volte e mezzo la posta, secondo Agipronews.