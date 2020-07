Dopo il Benevento anche il Crotone ha conquistato un posto per la prossima Serie A. Doppietta per le squadre del Sud e ora in Serie B mancano da stabilire quali formazioni andranno ai playoff e quali, in fondo alla classifica, giocheranno i playout. Sulla lavagna scommesse, come si legge in una nota, tra i match più importanti ed equilibrati di questa sera c'è Benevento - Chievo Verona. Contro i campani già promossi, i veneti si giocano molto in chiave playoff, ma nonostante questo il segno «2» è ad alta quota (2,75). In piena crisi di risultati, il Cittadella deve provare a rialzarsi. Questa sera la sfida è in programma la sfida con il Venezia, che ha ancora qualche piccola speranza di raggiungere l'ottava posizione. Sulla lavagna scommesse sembra esserci maggiore fiducia nei confronti della squadra di Venturato, che dopo cinque sconfitte di fila è bancata a 2,28 contro i lagunari. Turno più comodo per lo Spezia a 1,88 contro l'Entella, mentre tra Pordenone e Salernitana, classifica alla mano, sono i campani ad aver più bisogni di punti. Anche in questo caso però i padroni di casa partono avanti nel pronostico («1» a 2,48). Nella stessa zona di classifica, l'Empoli è avanti contro il Cosenza a quota 2,05 e il Frosinone potrebbe colpire un Crotone più rilassato per un segno «2» a 2,42. Tanta tensione anche in Perugia - Trapani. Entrambe le squadre lottano per non retrocedere e vengono da una vittoria, ma i Grifoni di Oddo si trovano in una situazione più comoda in classifica, a +3 sulla zona play-out. Al contrario, per i granata la sconfitta potrebbe essere fatale. Il segno «1» appare più probabile a 2,22, il successo dei siciliani vale invece 3,40.