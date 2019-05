La vittoria in rimonta dell'andata lancia il Benevento verso la finale dei playoff di Serie B. Contro il Cittadella, stavolta al Vigorito, i giallorossi ripartono dall'1-2 di una settimana fa e con l'ampio favore degli analisti: un'altra vittoria di Bucchi e i suoi è offerta a 1,85 sul tabellone Microgame, contro il 3,35 della «X», e il 4,50 del segno «2». Al Benevento, in ogni caso, per passare il turno potrebbe bastare anche la sconfitta con un solo gol di scarto: il primo risultato utile per i veneti sarebbe dunque il 2-0 a loro favore, offerto però a 30 volte la posta. Buone notizie per i giallorossi arrivano anche dalle scommesse sulla squadra vincitrice dei playoff: qui aprono la lista a 1,65, davanti a Pescara (3,00), Verona (7,50) e Cittadella (20,00).