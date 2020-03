Nemmeno lo Spezia di Italiano, una delle squadre più in forma del momento, è riuscito a fermare la marcia inarrestabile del Benevento di Pippo Inzaghi. Battendo i bianconeri liguri, l’ex tecnico del Milan ha così festeggiato nel migliore dei modi il rinnovo contrattuale con la formazione sannita. Grazie a questo successo, il 19esimo in campionato, i betting analyst vedono i giallorossi favoriti anche nel turno infrasettimanale a Perugia. I biancorossi, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono dati vincenti a 3,10 mentre si scende per il trionfo numero 20 in campionato del Benevento, 2,40. La seconda della classe, il Frosinone di Alessandro Nesta, è invece di scena a Livorno contro il fanalino di coda della Serie B: i gialloblù, sei vittorie consecutive, volano sulle ali dell’entusiasmo e la loro vittoria si può giocare a 2,25 rispetto al 3,50 dei padroni di casa. La giornata dello scorso weekend ha consolidato proprio la posizione della formazione laziale in ottica di promozione diretta. Dando per certo che un posto è ormai del Benevento, sulla lavagna il Frosinone a 2,25, è decisamente avanti al Crotone, 4,00, oggi terzo in classifica a tre punti da Dionisi e compagni. Terzo incomodo dovrebbe essere lo Spezia nonostante lo stop dell’ultima giornata: la prima storica promozione per la squadra ligure pagherebbe 7 volte e mezzo la posta, secondo Agipronews.