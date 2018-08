Le due vittorie conquistate in Coppa Italia danno al Benevento la spinta giusta nelle quote sulla prima giornata di Serie B. Contro il Lecce, al Vigorito, la squadra di Bucchi cerca la seconda vittoria consecutiva contro i pugliesi (dopo il 3-0 datato 2016) e nelle quote Microgame l’«1» è favorito a 1,75. Strada in salita per Liverani e i suoi, dati a 5 volte la posta; per il pareggio, arrivato l’ultima volta nel 2014 in Lega Pro, l’offerta scende a 3,40. Tre dei quattro confronti più recenti tra le due squadre sono finiti in Over: l’esito alto stavolta vale 2,10, con una netta preferenza sull’Under, “blindato” a 1,68. La tendenza al punteggio “basso” preferita dai quotisti è evidente anche sul tabellone del risultato esatto, dove la prima scelta è l’1-0 a 5,25, seguito dall’1-1 a 6,50.