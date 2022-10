La stagione della Ternana non poteva cominciare meglio. I rossoverdi, dopo quattro vittorie consecutive, vedono il primo posto in Serie B a soli due punti e, nella trasferta di Benevento, vogliono continuare la striscia di risultati positivi. Al 'Vigorito', però, li attende una squadra in cerca di riscatto dopo i risultati al di sotto delle aspettative e con un cannavaro ancora a caccia della prima vittoria in giallorosso. Il Benevento, forte anche del fattore casa, parte favorito secondo i betting analyst, che offrono l'«1» a 2,15, contro il «2» proposto a 3,30. Stessa quota per il segno «X», fissato anch'esso a 3,30. Il Goal prevale, invece, a 1,72, contro il No Goal a 2,04. mentre, invece, l'Under 2.5 a 1,82, è favorito rispetto a un esito con almeno tre reti si gioca a 1,94. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,40, risultato con il quale sono terminate ultime due sfide giocate dai giallorossi, seguito dall'1-0 a quota 8.