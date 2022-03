La Serie B, soprattutto in vetta, è più equilibrata che mai. Tra Brescia e Benevento, rispettivamente quarta e sesta, ci sono appena due punti, e lo scontro diretto di martedì sera dirà molto sul futuro delle due squadre. Al ’Rigamonti’ sono i padroni di casa a partire favoriti, proposti vincenti a 2,22 mentre match sulla carta più complicato per i giallorossi con il «2» in quota a 3,43. Più bassa la quota del pareggio, fissata a 3,18. Come spesso capita nei big match prevale l’Under a 1,72, mentre un match con almeno tre reti si gioca a 2,02. Quota più bassa invece per il Goal, a 1,79, con il No Goal a 1,97. Per qua.