La 32esima giornata del campionato di Serie B inizia stasera alle 21 con la sfida tra Brescia e Venezia. Dopo il pari di Verona che ha consolidato il primato in classifica, gli uomini di Corini vanno alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo e del secondo successo di fila in casa, mentre il gruppo di Cosmi, in piena bagarre per non retrocedere, vuole tornare a riassaporare quei 3 punti che mancano ormai dallo scorso 27 gennaio.