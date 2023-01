Il Cagliari di mister Ranieri si prepara a incrociare l'allievo Daniele De Rossi, che in attesa di ritrovare Radja Nainggolan - altro grande ex della Roma - sarà con la Spal all'Unipol Domus per l'anticipo di Serie B. Una partita per la quale i rossoblù partono con un netto vantaggio secondo i bookmaker, grazie al rendimento interno tenuto finora (secondo solo a quello del Frosinone): il segno «1» vale quindi 1,72 su Planetwin365, con il 55% degli scommettitori che ha puntato sui padroni di casa. Imbattuti in quattro delle ultime cinque trasferte, i biancazzurri partono invece a 4,95 (con il 19% di giocate dalla loro parte), mentre il primo pareggio dal 2018 pagherebbe 3,60. Lapadula è ancora una volta la prima scelta degli analisti per le scommesse sui gol: la sua rete stavolta vale 2,50, davanti a Luvumbo (3,25), preferito leggermente su Falco (a 3,85). Dall'altra parte del campo occhi puntati su Moncini (3,75), mentre sono molto più lontani Maistro (9) e Valzania (10). Nel complesso, comunque, i bookie propendono di poco per una partita dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 avanti a 1,72; per un incontro da almeno tre reti la quota sale invece a 2.