La semifinale di andata dei playoff di Serie B tra Cagliari e Parma vedrà contrapposte le squadre che hanno chiuso la stagione al quarto e quinto posto in classifica. I precedenti nel campionato sorridono agli emiliani: 1-1 all’andata in Sardegna e vittoria per 2-1 al ritorno. Per questa sfida, però, secondo gli esperti di 888sport e BetFlag, ad essere favoriti sono gli isolani: una vittoria della squadra di Ranieri si gioca tra 2 e 2,10, mentre un successo esterno paga tra 3,60 e 3,80 volte la posta. Il pareggio è proposto a 3,40. C’è un relativo equilibrio nelle statistiche stagionali, con il Cagliari che ha segnato più reti degli avversari (50 contro 48) e ne ha subite meno (34 contro 39). Nel primo atto della sfida, con le squadre che giocheranno consapevoli di avere altri 90 minuti a disposizione, a prevalere è il Goal, offerta a 1,70 contro il 2,06 del No Goal. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna dei bookmaker c’è l’1-1, visto a 6,40 e seguito dall’1-0 per il Cagliari, che paga 7,50 volte la posta. In doppia cifra lo 0-1 in favore degli emiliani, proposto a 11.



GF/Agipro