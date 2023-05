Chiusa l'ultima giornata di Serie B, è tempo di dare uno sguardo al calendario per gli incroci playoff. Si parte venerdì 26 e sabato 27 maggio con i primi turni preliminari, nei quali in gara unica si sfideranno la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima: quindi Cagliari-Venezia e Südtirol-Reggina.



SERIE B, ULTIMA GIORNATA: PARMA 4°, REGGINA AI PLAYOFF CON UN GOL AL 94', FUORI IL PALEMRO. PERUGIA IN C



La semifinale si gioca tra andata e ritorno: lunedì 29 maggio il Bari sfiderà in trasferta la vincente di Südtirol-Reggina e il 2 giugno è in programma il ritorno al San Nicola; martedì 30 maggio scenderà in campo il Parma che affronterà una tra Cagliari e Venezia, ritorno previsto per sabato 3 giugno. Le finali playoff sono in programma l'8 giugno (andata) e l'11 (ritorno).



Playoff Serie B, il calendario completo

Turno preliminare

26 maggio: Cagliari-Venezia

27 maggio: Südtirol-Reggina



Semifinali

Andata

29 maggio: Südtirol/Reggina-Bari

30 maggio: Cagliari/Venezia-Parma

Ritorno

2 giugno: Bari-Südtirol/Reggina

3 giugno: Parma-Cagliari/Venezia



Finale

Andata 8 giugno, ritorno 11 giugno