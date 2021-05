. Finale tutta veneta nei playoff di Serie B: è la seconda volta che accade nella storia, dopo la sfida sempre tra il Cittadella e il Verona nel 2019.. In caso di parità tra le due sfide, a qualificarsi in Serie A sarebbe il Venezia in virtù del miglior piazzamento in classifica. La formazione di Paolo Zanetti ha infatti chiuso al quinto posto con 59 punti, mentre gli uomini di Venturato si sono classificati sesti a quota 57.. Il Cittadella ha vinto 1-0 con il Brescia per poi eliminare il Monza: 3-0 all’andata e sconfitta 2-0 al ritorno. Il Venezia ha superato il Chievo nel primo turno (3-2 ai supplementari) e ha eliminato il Lecce: 1-0 per i veneti all’andata, 1-1 al ritorno.: 1-1 sempre al Tombolato, con le reti di Bocalon e Baldini. Il Cittadella è imbattuto in casa contro il Venezia in Serie B, con quattro vittorie e il pareggio nella sfida di maggio. Le due squadre si sono affrontate dieci volte nella loro storia nel campionato cadetto: il bilancio è di cinque successi dei granata, due del Venezia e tre pareggi.- Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini.- ​Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Di Mariano, Forte, Johnsen.