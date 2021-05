. È il momento della verità per Lecce, Venezia, Monza e Cittadella, chiamate all'appuntamento con ilSi parte alledal Via del Mare di, dove i giallorossi sono chiamati a ribaltare lo 0-1 subito lunedì al Penzo di. Corini deve rinunciare ancora ad Adjapong, ma ritrova tra i convocati Rodriguez (in panchina) e Pettinari (titolare). Un'ottima notizia anche per Massimo Coda, per il quale Pettinari rappresenta il compagno ideale in attacco. Salentini obbligati a ritrovare il sorriso tra le mura amiche nella partita decisiva: in campionato, infatti, solo 6 vittorie in 19 sfide (9 pareggi, 4 sconfitte). Tra gli ospiti, invece, Zanetti ha portato in Puglia tutta la rosa, infortunati compresi: gli arancioneroverdi possono regolarmente contare su Forte, match-winner dell'andata, che lunedì aveva lasciato anticipatamente il campo per un affaticamento muscolare. Parte in panchina, invece, Johnsen.Alle, invece, tutti i riflettori saranno accesi sull'U-Power Stadium di, dove Brocchi è all'ultima chiamata per il treno Serie A. Ai brianzoli serve un'impresa: ribaltare il pesantissimo 0-3 subito lunedì al Tombolato di. Ai biancorossi serve una vittoria con tre gol di scarto: una vera e propria partita perfetta per scacciare l'incubo di un fallimento. Per farlo, spazio alla carica suonata dall'ad Galliani e a decine di cartelli dalla scritta 'Crediamoci!' sparsi per Monzello.La finale, con la formula della doppia sfida andata-ritorno, è fissata per il 23 e il 27 maggio.