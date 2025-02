Serie B, cosa serve per non far giocare i playoff: ecco quando non si giocano, il regolamento

Le varie formazioni sono pronte a contendersi i primi due posti della graduatoria che valgono la promozione diretta in massima serie. Attenzione, però, all’andamento del campionato: a seconda del distacco tra la terza e la quarta in classifica,L’attuale stagione di Serie B può tranquillamente presentare questo scenario: Sassuolo e Pisa si alternano in vetta, con lo Spezia a inseguire, ma con un vantaggio consistente sulla Cremonese attualmente quarta.

Passiamo, innanzitutto, in rassegna il regolamento dei playoff di Serie B.: si comincia dal turno preliminare, in cui si affrontano la sesta classificata contro la settima e la quinta contro l’ottava, in una gara di sola andata. In caso di parità si disputeranno solo i tempi supplementari, al termine dei quali passerà la migliore classificata in caso di ulteriore parità.: la terza affronterà la vincente della sfida tra sesta e settima, mentre la quarta giocherà contro la vincente tra quinta e ottava in sfide con andata e ritorno dove si terrà contro della differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, vanza la squadra meglio posizionata in classifica (infatti, non vale la regola dei gol in trasferta).

Ma come si possono non disputare? Il regolamento afferma che- alla fine del campionato -. Si giocheranno regolarmente, invece, se la stessa distanza è di 14 punti o inferiore.