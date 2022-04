Non solo Europa e Conference League in questo giovedì,scende in campo anche lacon iltra: gli ospiti cercano il quarto successo di fila che permetterebbe di agganciare Monza e Cremonese al secondo posto a 63 punti, mentre i padroni di casa non vincono una partita dal 26 febbraio.: Vigorito; Rigione, Vaisanen, Tiritiello, Liotti; Carraro, Palmiero, Bouitam; Situm, Caso, Gori.): Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Glik; Ionita, Acampora, Calò; Improta, Insigne, Elia.