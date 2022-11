Il Cosenza arriva al match contro Palermo avendo collezionato cinque sconfitte consecutive. La società calabrese ha optato anche per il cambio tecnico – scegliendo William Viali al posto di Davide Dionigi – per invertire una rotta che si sta facendo preoccupante. Dall’altra parte arriva un Palermo rinfrancato dal successo nell’ultimo turno contro il Parma, ma che deve cambiar marcia in trasferta per puntare alle zone alte. Visto il pessimo momento dei padroni di casa, rosanero favoriti, con il segno «2» offerto a 2,30. Sale tra 3,05 e 3,10 il pareggio, mentre la vittoria del Cosenza oscilla tra 3,15 e 3,30. Entrambe le formazioni non brillano per la fase offensiva: per questo motivo l’Under 2.5, a 1,65, è in vantaggio sull’Over 2.5 proposto a 2,10. Tra i possibili protagonisti del match, occhio al bomber dei siciliani Matteo Brunori, favorito tra i marcatori in quota tra i 2,20 e 2,75, mentre sale tra 3,25 e 3,75 il gol dell’esperto centravanti di casa Joaquin Larrivey.