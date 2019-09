Posticipo di Serie B per chiudere la sesta giornata. L'Ascoli, terzo in classifica, è ospite dell'ambiziosa Cremonese. I marchigiani, in caso di vittoria, si riporterebbero al primo posto in Serie A, scavalcando Salernitana ed Empoli. Quattro vittorie nelle prime cinque per Ardemagni e compagni, con il miglior attacco dell'intero campionato.



Dall'altra parte, la Cremonese. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio per i grigiorossi, che hanno l'obiettivo dichiarato della promozione in Serie A. Reduce da un pareggio e una vittoria, Ciofani e compagni vogliono dare continuità dopo le prime difficoltà.