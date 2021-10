Dopo il convincente 3-0 interno ottenuto nello scorso turno contro il Cosenza, il Benevento nel turno infrasettimanale punta a sconfiggere anche l’altra squadra calabrese del campionato, il Crotone in un match che l’anno scorso andava in scena in Serie A. Secondo i betting analyst sarà una sfida all’insegna dell’equilibrio con Lapadula e compagni leggermente avanti, in quota a 2.55. Sale a 2.80 la vittoria interna dei calabresi, si gioca invece a 3,20 il segno «X». Si prospetta una partita in cui gli attacchi dovrebbero prevalere sulle difese con l’Over 2.5 proposto a 1,78 contro l’1,98 dell’Under 2.5. Per il risultato esatto in pole position l’1-1 a 6.25, vale 9 volta la posta il successo per 1-2 per i giallorossi mentre un repeat del 4-1 dello scorso gennaio si trova in quota a 46.